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30 октября, 16:50

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя машинами в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"

Три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел около 11:15 у дома № 39/2 по улице Волгоградской. 55-летний водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.

"По инерции большегруз столкнулся с автомашиной "Шкода Фабиа" под управлением 27-летней женщины, которая в свою очередь столкнулась с автомобилем "Киа Рио", за рулем которого находился 39-летний мужчина", – говорится в сообщении.

За медпомощью после аварии обратились три человека, находившиеся в автобусе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

До этого три человека пострадали в ДТП в центре Москвы. На Таганской улице произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом.

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