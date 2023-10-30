Автомобиль загорелся на МСД в результате аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Московском скоростном диаметре (МСД), в районе Северо-Восточной хорды, дома 6 по Яузской аллее, произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте опубликовали видео с моментом ДТП, а также сообщили, что на месте происшествия уже работают оперативные службы города.



Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. В результате случившегося движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на 43-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги, перед развязкой с Ленинский проспектом, столкнулись четыре автомобиля. В связи с аварией движение ограничивали по двум полосам из пяти.

До этого в Ставропольском крае мужчина за рулем Toyota сбил двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

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