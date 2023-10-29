Четыре автомобиля столкнулись на МКАД перед развязкой с Ленинский проспектом

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на 43-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги перед развязкой с Ленинский проспектом. В связи с аварией движение ограничивали по двум полосам из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – отмечается в сообщении.

В настоящее время проезжую часть освободили. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что на Таганской улице, в районе дома 9, произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом. В результате аварии травмы получили автомобилист и два пассажира автобуса. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого водитель автомобиля "Ауди" сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Михневской улице в Москве. Девочку доставили в больницу, прокуратура ЮАО контролирует установление всех обстоятельства аварии.

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