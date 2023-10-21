21 октября, 18:56Происшествия
Пятеро пострадавших в ДТП в Анталье обратились за медпомощью – генконсульство РФ
Фото: телеграм-канал Mash
Пятеро граждан России обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов. Одна женщина была прооперирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генконсульства РФ в Анталье.
Сообщается, что в пятницу 21 октября в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем.
В результате аварии за медицинской помощью обратились пятеро россиян. Одна женщина была прооперирована, а остальные после оказания помощи продолжили свой отдых.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле.
Ранее в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся 6 пассажиров из разных стран. Порядка 35 из них пострадали. В числе погибших была российская туристка.
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