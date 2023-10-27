27 октября, 21:11Происшествия
Три человека пострадали в ДТП в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Три человека получили травмы в результате аварии в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что 27 октября около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70.
Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом. В результате аварии травмы получили автомобилист и два пассажира автобуса. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля "Ауди" сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Михневской улице в Москве. Девочку доставили в больницу, прокуратура ЮАО контролирует установление всех обстоятельства аварии.
Также недавно произошло ДТП с участием 16 автомобилей на ТТК в Южнопортовом районе столицы. Предварительно, пострадали два человека.
Шестнадцать автомобилей столкнулись на ТТК
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