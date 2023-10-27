Три человека пострадали в ДТП в центре Москвы

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Три человека получили травмы в результате аварии в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что 27 октября около 20:10 на Таганской улице, в районе дома 9, произошла авария с участием легковушки и автобуса маршрута е70.

Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с городским транспортом. В результате аварии травмы получили автомобилист и два пассажира автобуса. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля "Ауди" сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Михневской улице в Москве. Девочку доставили в больницу, прокуратура ЮАО контролирует установление всех обстоятельства аварии.

Также недавно произошло ДТП с участием 16 автомобилей на ТТК в Южнопортовом районе столицы. Предварительно, пострадали два человека.

Шестнадцать автомобилей столкнулись на ТТК