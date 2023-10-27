Иномарка сбила 13-летнюю девочку на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля "Ауди" сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

ДТП произошло на Михневской улице в районе Бирюлево Восточное. В прокуратуре отметили, что водителем является 37-летний мужчина. Сейчас несовершеннолетнюю доставили в больницу.

"Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", – заключили в телеграм-канале прокуратуры.

Ранее стало известно о ДТП с участием 16 автомобилей на ТТК в Южнопортовом районе столицы, в районе 2-й улицы Машиностроения. По предварительным данным, различные травмы получили два человека.

Ранее Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах. В пятницу, 27 октября, в Москве ожидается снегопад, местами метель с ветром до 15 метров в секунду и гололедица.

Шестнадцать автомобилей столкнулись на ТТК