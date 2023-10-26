Автомобилистов призвали не выезжать в гололедицу на летних шинах

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Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах. Это может быть опасно, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По информации МЧС, в пятницу в Москве ожидается снегопад, местами метель с ветром до 15 метров в секунду и гололедица", – говорится в сообщении.

На фоне ожидаемой погоды водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.

Уточняется, что ситуацию на дорогах будет контролировать Ситуационный центр ЦОДД, за помощью автомобилисты смогут обратиться к сотрудникам Дорожного патруля ЦОДД.

"Обращайтесь к ним, если столкнетесь с трудностями на дороге", – добавили в Дептрансе.

Ранее синоптики предупредили об образовании в Москве 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова. В 21:00 26 октября коммунальные службы выборочно организуют противогололедную обработку в особо опасных местах, а с 01:00 27 октября городские службы начнут подметать проезжую часть и тротуары при помощи механизированной техники.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что первый снежный покров в пятницу, 27-го числа, будет высотой от 2 до 5 сантиметров. Однако он будет достаточно неустойчив.

МЧС предупредило о возможной метели 27 октября