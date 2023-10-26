Метель обрушится на Москву 27 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики ожидают образования в Москве 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. <...> Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

В 21:00 26 октября коммунальные службы выборочно организуют противогололедную обработку в особо опасных местах, а с 01:00 27 октября городские службы начнут подметать проезжую часть и тротуары при помощи механизированной техники. После этого коммунальщики обработают дороги составом против гололеда.

Особое внимание городские службы уделят пешеходным зонам в районе остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ, а также социальных объектов и заведений потребительского рынка.

"Цикл работ повторим ранним утром 27 октября", – заключили в столичном комплексе городского хозяйства.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что первый снежный покров в пятницу, 27-го числа, будет высотой от 2 до 5 сантиметров. Однако он будет достаточно неустойчив. При этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров.

Ранее в Гидрометцентре России ввели на территории Москвы желтый уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы. Он будет действовать с 21:00 26 октября до 09:00 27 октября. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать с 19:00 26-го числа и в Подмосковье.

Первый снегопад ожидается в Москве вечером 26 октября