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08 ноября, 12:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин: с начала года в Москве построили более 60 км дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года в столице построили свыше 60 километров дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Реализовали целый ряд крупных проектов в разных частях города", – написал он.

Один из них – участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. По нему было запущено движение, в результате чего дорога стала полноценным дублером Калужского шоссе. Новые жилые кварталы получили автобусное сообщение со станциями метро "Коммунарка" и "Новомосковская".

На юге города открыли участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, в том числе три путепровода. В том же районе, у Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), проложили шесть километров дорог местного значения и путепровод через Кантемировскую улицу.

Кроме того, Каширское шоссе соединили с Елецкой улицей. Это улучшило доступность расположенных рядом жилых кварталов и разгрузило соседние улицы.

На девятом участке Московского скоростного диаметра (МСД) – вдоль второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) от Каспийской улицы до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) – магистраль напрямую связали с улицей Подольских Курсантов. У улицы Аршинова организовали новые автобусные остановки.

Также достроили эстакаду-съезд с МСД на Каширское шоссе и пешеходный переход. Помимо этого, выполнен первый этап спрямления последнего участка МСД – от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД.

По словам Собянина, эти проекты отвечают целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни" и делают повседневные поездки москвичей удобнее.

Ранее строители закончили монтаж пролетного строения нового путепровода, который пройдет над основным ходом трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Сооружение соединит улицу Поляны и Проектируемый проезд № 816.

За счет этого проекта появится новый маршрут из Южного Бутова: через реконструируемую Бачуринскую улицу он выведет к Калужскому шоссе. По словам мэра, в рамках данных работ предстоит построить реконструировать еще свыше 6 километров дорог. Полностью закончить строительство специалисты планируют в 2027 году.

Завершен монтаж пролетов путепровода над трассой "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе"

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