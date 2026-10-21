Сергей Собянин: новая дорога связала улицы Волынскую и Родниковую

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство дороги-связки между Родниковой и Волынской улицами завершили на западе столицы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новая магистраль имеет по одной полосе в каждом направлении. Она соединила улицы Родниковую, Авиаторов, Волынскую и Проектируемый проезд № 6492, а также открыла подъезды к жилым комплексам и объектам городской инфраструктуры.

Дорога повысила транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и станций "Солнцево" и "Говорово" Солнцевской линии метро.

Проект включал строительство проектируемых проездов № 1153 и 1157 и участка Проектируемого проезда № 1158. Помимо этого, реконструировали участки улицы Родниковой и Проектируемого проезда № 1158. С двух сторон от магистрали сделали тротуары и пять современных остановочных павильонов.

Отдельной частью проекта стала перехватывающая парковка возле станции Новопеределкино МЦД-4. Теперь там можно оставить личный автомобиль и перейти на городской транспорт.

"Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил градоначальник.

Ранее в Зеленограде начали строить четырехполосную дорогу между районами Крюково и Силино. Она пойдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине. Сейчас эти районы разделяет железная дорога, и попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект.

