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08 ноября, 12:49

Наука

На Солнце 7 ноября повторен рекорд XXI века по числу вспышек за сутки

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

За сутки 7 ноября на Солнце зарегистрировали 29 вспышек, что повторило рекорд XXI века. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным лаборатории, все 29 вспышек произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4566.

"Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года", – говорится в сообщении.

Аналогичное число вспышек за сутки ранее фиксировалось дважды: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. Таким образом, показатель 7 ноября стал третьим случаем достижения рекордного значения с начала XXI века. При этом рубеж в 30 вспышек за сутки Солнце в XXI веке пока ни разу не преодолевало.

Кроме того, 8 ноября в 10:46 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S08W02) зарегистрирована вспышка M1.7 (предпоследний класс мощности) продолжительностью 29 минут. При этом, как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, 7 ноября было зафиксировано три вспышки класса М.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров. Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров.

Гигантская корональная дыра появилась на Солнце

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