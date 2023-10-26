Снежный покров высотой до 5 см ожидается в Москве 27 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снежный покров высотой от 2 до 5 сантиметров прогнозируется в столице в пятницу, 27 октября. Однако он окажется неустойчив, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра мы проснемся совершенно с другим ландшафтом, земля будет припорошена снежным покровом. Да, он еще неустойчивый, не значит что он ляжет основательно", – цитирует его ТАСС.

Как отметил метеоролог, снегопады начнут усиливаться, столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. В некоторых местах города выпадет снег с вкраплениями ледяного дождя.

"При этом толщина льда на деревьях и линиях электропередачи может составить от 1 до 4 миллиметров", – сообщил синоптик.

Ранее стало известно, что минувшей ночью температура воздуха в Москве составила -2,4 градуса, что является самым холодным показателем с начала текущей осени. На европейской территории РФ наиболее холодно было в Республике Коми. В Воркуте температура составила -19,3 градуса.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода. По его словам, изменчивость климата с каждым годом будет фиксироваться чаще. Шувалов добавил, что предстоящей зимой ожидается преобладание теплой погоды.

"Утро": 2 градуса ожидается в столице 26 октября