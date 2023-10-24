Синоптик назвал противоречивой из-за оттепелей предстоящую зиму в РФ

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Предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода. Таким мнением в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделился руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, изменчивость климата с каждым годом будет фиксироваться чаще.

"Холодной ее (предстоящую зиму. – Прим. ред.) назвать нельзя – будет значительное количество оттепелей с мокрым снегом, с дождем. Ее нельзя назвать холодной, но ее будет бросать из стороны в сторону", – уточнил эксперт.

Шувалов добавил, что предстоящей зимой ожидается преобладание теплой погоды. Однако периоды морозов тоже будут захватывать значительную часть, заключил синоптик.

В ночь на среду, 25 октября, столбики термометров в столице опустятся ниже нуля, в связи с чем может образоваться гололедица. Водителей призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, а лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в свою очередь, пообещала к началу ноября потепление в столице. В первых числах следующего месяца дневная температура воздуха может повыситься до 8–10 градусов.

До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве к 28 октября