Роскачество напомнило о штрафах за езду зимой на летней резине

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С 1 сентября 2023 года езда на летней резине в зимний сезон относится к перечню неисправностей и наказывается штрафом, напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

"Теперь, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей", – пояснил он.

Однако Поздняков советует ставить зимние шины тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет в районе +4...+5 градусов, несмотря на то, что зимним периодом считается всего 3 месяца – декабрь, январь и февраль.

Зимняя резина плохо работает в теплое время года, но хорошо – зимой, так как они рассчитаны на то, что водитель будет ехать по гололеду и снегу. Летние шины, в свою очередь, лучше показывают себя в теплую погоду, но в мороз становятся малоэффективными, рассказал эксперт.

Автовладельцу, кроме смены резины, с приходом зимы также нужно проверить состояние стеклоомывающей жидкости, балансировку колес и состояние зимних шин, советует он.

Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения посоветовали москвичам начинать менять летнюю резину на зимнюю. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что дорожный патруль ЦОДД уже меняет шины в соответствии с сезоном.

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю