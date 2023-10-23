Москвичам пообещали снег и дожди на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидают теплая погода, небольшие осадки и снег на текущей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Она отметила, что погодные условия остаются комфортными. Во вторник, 24 октября, в городе будет переменная облачность, в некоторых местах выпадет мокрый снег, за которым последует туман. Температура окажется в районе 3–6 градусов. Как подчеркнула синоптик, до 25 октября в Москве ожидается ясная погода. В среду, 25 октября, в город придет похолодание до минус 1 градуса.

Однако в четверг, 26 октября, повысится атмосферное давление, столбики термометров достигнут 2 градусов. По словам Поздняковой, 27 октября значения покажут от 2 до 4 градусов тепла, в ночное время они опустятся до минус 2 градусов.

В выходные дни, 28 и 29 октября, температура покажет от минус 1 до плюс 5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что туманы в Москве сойдут после 9–10 часов утра 23 октября. По его словам, в городе прогнозируются облачная погода и дожди на протяжении всего дня. Как подчеркнул синоптик, температура составит до плюс 6 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце недели в Москву придут сильные снегопады. На дорогах появятся снежные накаты, что станет первым в этом сезоне серьезным испытанием для автомобилистов. Тишковец отметил, что по ночам ожидается температура от минус 4 до плюс 1 градуса. В дневные часы – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Туман сгустился в столице утром 23 октября