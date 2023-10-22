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22 октября, 12:18

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Автомобилистов в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Соответствующее обращение появилось в официальном телеграм-канале Госавтоинспекция Москвы.

"Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах", – сообщается в публикации.

Ведомство подчеркнуло, что пешеходы, в свою очередь, должны пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. Также им необходимо обеспечить свою видимость. Родителям следует внимательно следить за детьми.

22 октября в Москве выпал обещанный синоптиками снег.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что прошлой ночью температура воздуха в московском регионе опустилась до -5,8 градуса. В столице минимальная температура была зафиксирована на ВДНХ – она составила -1,6 градуса. Самой холодной точкой Подмосковья оказались Черусти – там температура опустилась до -5,8 градуса.

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

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