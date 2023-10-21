Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачно с прояснениями будет в Москве в ближайшие дни, местами пройдут дожди. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в субботу, 21 октября, столбики термометров покажут 2–4 градуса. По информации синоптиков, будет пасмурно и прохладно.

На сайте уточнили, что 22 октября днем местами ожидается дождь, будет облачно с прояснениями. Воздух вновь прогреется до 2–4 градусов. Ночью прогнозируются заморозки, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов.

Понедельник и вторник, 23 и 24 октября, могут стать самыми теплыми днями недели. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов, говорится в тексте.

Добавляется, что 25 октября температура может опуститься до минус 5 градусов. Днем прогнозируют от минус 1 до плюс 4 градусов. Осадки не ожидаются.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сказал, что снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. По его словам, сильного снега не будет в тылу циклона, поэтому осадки будут небольшими.

До этого он сообщил, что морозы в Москве ожидаются ночью и утром 21 октября. Температура воздуха в Москве может опуститься до минус 4 градусов, в Подмосковье – от минус 7 до минус 8 градусов. В воскресенье, 22 октября, в городе ожидается мокрый снег с дождем.

Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице 21 октября