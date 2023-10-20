Синоптик предупредил москвичей о морозе в ближайшие выходные

Фото: Агентство "Москва"

Смена ветра на северо-восточный, понижение температуры воздуха и рост давления произойдет в Москве в конце недели. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов, сообщает News.ru.

"В субботу, 21 октября, давление вырастет еще больше, из-за чего небо прояснится и выглянет солнце. При этом в ночь на воскресенье ударит мороз", – отметил Шувалов.

По словам синоптика, ночью и утром в субботу ожидаются до -4 градусов в Москве, а в Подмосковье – до -7...-8. В воскресенье, 22 октября, эксперт спрогнозировал выпадание дождя со снегом.

Шувалов добавил, что мороз не задержится в Москве надолго. Минусовые температуры продержатся примерно 1–2 дня.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали о погоде в пятницу, 20 октября. Синоптики обещают в Москве облачную погоду с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов. Жителей Московской области ожидает температура от 0 до 5 градусов.

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