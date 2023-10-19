Синоптик рекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю

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Автомобилистам в столице и Подмосковье пора менять летнюю резину на зимнюю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Поскольку температура среднесуточная не прогнозируется выше 5 градусов в Москве, то тут автомобилисты уже могут делать совершенно однозначные выводы, тут уже вариантов нет", – приводит "Интерфакс" его слова.

Синоптик объяснил, что в условиях низких температур эластичные свойства резины ухудшаются, что сказывается на тормозном пути.

Вильфанд также отметил, что бабьего лета уже не стоить ждать, в ближайшие дни в столичном регионе продолжится понижение температуры до минус 6.

Ранее владельцам транспортных средств рассказали, как выбрать зимнюю резину. Эксперты отметили, что шипованная резина больше подойдет тем, кто живет за городом, так как дороги там почти всегда остаются заснеженными и обледенелыми.

Для города шипы плохи тем, что из-за асфальта они вылетают намного быстрее. Кроме того, при попадании на мокрую дорогу тормозной путь автомобиля с шипованной резиной увеличивается, что повышает риск столкновения из-за неверной оценки дистанции.



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