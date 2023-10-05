Автоэксперт развеял пять опасных мифов о смене летней резины на зимнюю

Фото: 123RF/surachetsh

Почти перед каждым сезоном "переобувки" шин в стране вновь становятся популярными мифы о смене летней резины на зимнюю. Их развеял в разговоре с "Лентой.ру" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Сперва он опроверг мнение о том, что важны не шины, а опыт вождения. По его словам, имеют значение оба фактора, так как человек, который не умеет водить машину зимой, может разбиться на любых шинах.

Кроме того, специалист поделился распространенным заблуждением среди владельцев внедорожников о том, что зимние шины не нужны, поскольку у автомобиля есть полный привод и машина сможет ехать и на летней резине. На самом же деле, по словам автоэксперта, автомобиль должен не только выезжать и подниматься, но и управляться.

"То, что вы разгоняетесь четырьмя колесами, а не двумя, не значит, что вы тормозите восемью, а не четырьмя. В этом смысле ничего для автомобиля не меняется. И поворачиваете вы по-прежнему только двумя передними колесами. Так что этот тезис – глупость полная", – заявил Кадаков.

Также специалист предостерег водителей от того, что достаточно приобрести пару хороших шин и поставить их на одну ось. Как он утверждает, установив только две зимние шины, ехать станет легче, однако все другие проблемы останутся. Кроме того, если у автомобиля отсутствует еще и система стабилизации и ABS, тогда могут возникнуть серьезные проблемы.

"Это как спрыгнуть с девятого этажа – тут тоже есть некоторый шанс выжить", – подчеркнул Кадаков.

Автоэксперт отметил и то, что шипы на льду на самом деле важны, несмотря на точку зрения некоторых автовладельцев: их главное заблуждение связано с изменением физических свойств льда из-за усиления мороза.

"С усилением мороза лед становится более твердым, в него хуже вгрызаются шипы. Еще он становится более шершавым, и по такому льду шипу работать сложнее", – подчеркнул Кадаков, добавив, что на фрикционной (зимней нешипованной) шине легче ехать в условиях неровностей, так как такая резина цепляется лучше за подобную поверхность, чем за гладкий лед.

Напоследок специалист опроверг мнение о том, что на нешипованных зимних шинах можно ездить аккуратно даже летом. По его словам, такая резина держит сцепление хуже, быстро изнашивается.

"Если не на чем ездить, то, наверное, да, такой вариант использования нешипованных зимних покрышек допустим. Но за лето мы угробим их. Износ сильнее, а тормозной путь тем длиннее, чем выше температура воздуха", – заключил автоэксперт.

Ранее начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявлял, что водители могут ездить на шинах-липучках не только зимой, но и летом, так как штраф за это не предусмотрен.

По его словам, водителям запрещается ездить на шипованной резине, так же как и на летней резине – зимой. Он добавил, что при движении на липучей резине летом износ ее больше, чем зимой. Поэтому использование таких шин более эффективно зимой.

В ГИБДД объяснили, можно ли использовать шины-липучки зимой и летом