В ГИБДД объяснили, можно ли использовать шины-липучки зимой и летом

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Водители могут ездить на шинах-липучках не только зимой, но и летом. Штраф за это не предусмотрен. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, выступая на брифинге в пресс-центре МИЦ "Известия".

"В соответствии с техническим регламентом, должна стоять резина соответствующего образца. Я еще раз повторюсь: "липучка" не запрещена летом", – отметил он.

Как отметил Черников, запрещено ездить на шипованной резине, так же как и на летней резине – зимой. Он добавил, что при движении на липучей резине летом износ ее больше, чем зимой. Поэтому использование таких шин более эффективно зимой.

"Отстранять за эксплуатацию "липучки" никто никого не будет. Ее использование не является условием, при котором запрещается движение", – заявил глава ГИБДД.

Если водитель попал в аварию, то, по словам Черникова, все будет рассматриваться комплексно, включая техническое состояние авто и сведения о резине.

"Если видят, что стоит липучая резина, то никаких нарушений по техническому регламенту здесь нет", – заключил он.

1 сентября в силу вступило постановление, в котором внесли поправки в основные положения по допуску транспорта к эксплуатации. В списке неисправностей и требований, при которых запрещается эксплуатация: установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале.

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