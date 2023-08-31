Стали известны автозапчасти, которые чаще всего подделывают

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На российском рынке автотоваров можно встретить большое количество контрафактных автозапчастей, но чаще всего злоумышленники подделывают технические жидкости и элементы подвески. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на технического директора одной из международных сетей автосервисов Алексея Рузанова.

По его словам, на рынке РФ четверть всех продающихся запчастей и техжидкостей – подделки. В основном это антифризы и моторные масла известных производителей. Также выросло число контрафактных деталей подвески, а именно рулевых тяг и шаровых опор.

"Вероятно, такое кустарное производство проще организовать", – поделился эксперт.

Рузанов предупредил, что использование контрафактных техжидкостей или установка поддельных запчастей могут стать причиной поломки автомобиля. Так, поддельный антифриз в радиаторе быстро кристаллизуется, жидкость превращается в "кашу" и не выполняет свои функции. Это ведет к перегреву и капитальному ремонту двигателя, а вымывать подобный состав сложно.

Обычному покупателю сложно определить, какую техжидкость или запчасть он приобретает, подчеркнул специалист. Злоумышленники, в свою очередь, мастерски подделывают упаковки оригинальных производителей или выбирают путь "мимикрии", когда логотип похож на известный бренд.

Рузанов добавил, что при покупке детали в интернете человек не увидит упаковку до момента получения. Чтобы не приобрести подделку, он посоветовал попросить сертификаты.

В феврале этого года автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что в последнее время появилось много подделок на рынке моторных масел. Он отметил, что контрафакта стало больше на фоне ухода зарубежных производителей с российского рынка.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал одним из самых распространенных заблуждений утверждение, что моторное масло нужно менять нечасто, доливая его по мере расхода. Эксперт пояснил, что в процессе эксплуатации масло утрачивает свои свойства, особенно это касается городских автомобилей.

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