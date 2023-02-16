Россиян предупредили о росте числа подделок на рынке моторных масел

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Автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что в последнее время появилось много подделок на рынке моторных масел. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Специалист предупредил, что использование таких масел может привести к поломке автомобиля. Ракитин отметил, что контрафакта стало больше на фоне ухода зарубежных производителей с российского рынка. Подделки, как правило, маскируют под известный бренд.

"Сейчас нарваться на подделку очень просто. Свято место пусто не бывает – раз нет настоящих иностранных брендов, привезут поддельные. Если раньше контрафакт поставлялся в небольших канистрах, то теперь подделывают даже так называемые баррели, бочки", – рассказал он.

Ракитин призвал закупать моторное масло в проверенном месте, где есть уверенность, что покупателя не станут обманывать. Эксперт рекомендовал отказаться от покупок на маркетплейсах и сомнительных авторынках. Не стоит также приобретать слишком дешевую продукцию.

Кроме того, специалист предупредил, что в канистрах может быть даже не масло.

"Контрафакт – это, по сути, не масло, это может быть что угодно. Некоторые особо "талантливые" изготовители подделок наливают в канистры подкрашенное растительное масло", – предупредил Ракитин.

Автоэксперт сравнил ситуацию с подделками на рынке моторных масел с контрафактным алкоголем. Некачественное спиртное приводит к негативным последствиям для организма, а плохое масло может отправить автомобиль на свалку, объяснил он. Во время движения может возникнуть внезапная остановка работы двигателя.

Ракитин посоветовал автомобилистам обратить внимание на отечественное масло. Он заверил, что его качество находится на должном уровне.

"У многих российских масляных брендов есть допуски, сертификаты от известных мировых производителей, таких как Volkswagen Group, Mercedes, BMW", – подчеркнул он.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что наполнение топливного бака до отказа может привести к различным поломкам в топливной системе автомобиля.

При этом речь идет не только о более старых моделях авто, но и современных, продолжил эксперт. По его словам, при избыточной заправке может нарушиться система вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки.



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