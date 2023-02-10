Автоэксперт назвал неочевидные причины падения уровня антифриза

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Если уровень антифриза падает, а внешних признаков протечки нет, то, вероятно, жидкость остается внутри автомобиля, попадая, например, в двигатель. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал мастер-приемщик техцентра "Вешняки Авто" Сергей Шабунин.

"Самое опасное – когда антифриз попадает в масло через прокладку головки блока цилиндров или термостат, в зависимости от конструкции автомобиля. Антифриз может попасть в систему смазки после перегрева мотора", – объяснил он.

По его словам, на данную проблему может указывать повышение уровня масла. Чтобы исключить другие варианты, следует воспользоваться масляным щупом. Дело в том, что антифриз, смешиваясь с маслом, образует некую эмульсию, которая плохо смазывает детали. При ее обнаружении следует прекратить использование автомобиля до устранения проблемы.

Кроме того, антифриз может протекать в салон. Такое происходит, если прохудился радиатор печки. На это обычно указывает повышенная влажность в районе передних ковриков. При этом такая проблема менее опасна, поэтому с ней можно самостоятельно доехать до автосервиса, предварительно залив в систему охлаждения воду.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рекомендовал автомобилистам проезжать каждый день хотя бы несколько десятков километров. Это позволит поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии и, соответственно, избежать проблем с запуском двигателя.



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