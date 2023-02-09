17:10Общество
Врач рассказал, можно ли лишиться водительских прав из-за безалкогольного напитка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Алкометр инспектора ГИБДД не отобразит данные, если водитель перед поездкой выпил несколько бутылок безалкогольного пива. Об этом "Газете.ру" рассказал психиатр-нарколог Андрей Болонкин.
В составе безалкогольного пива содержится не более 0,5% спирта, что меньше, чем, например, в квасе. Тестирование на алкоголь после пол-литра выпитого безалкогольного пива покажет около 0,04 промилле в крови.
"Допустимая норма алкоголя составляет 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма на литр крови", – объяснил Болонкин.
Он пояснил, что 0,3 промилле равняется 50 граммам водки, 200 граммам вина или 500 граммам пива у мужчины весом 80 килограммов.
Врач рекомендовал учитывать индивидуальные особенности человека и предупредил, что выпитая бутылка безалкогольного пива перед поездкой может показать на алкометре какое-то количество алкоголя в крови.
До этого сообщалось, что водителей в РФ могут начать тестировать на наркотики. О проработке подобной инициативы стало известно летом 2022 года.
Цель введения нового правила заключалась в выявлении водителей в состоянии наркотического для дальнего исключения их из процесса дорожного движения.
В России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД
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