Водителей в РФ могут начать тестировать на состояние наркотического опьянения

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Водителей в РФ планируют начать тестировать на состояние наркотического опьянения. О том, что такая возможность прорабатывается, рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы было возможно тестировать водителей, которые принимают наркотики, чтобы их исключить из дорожного движения, а транспортные средства передать в задержание", – приводит ТАСС его слова.

Ранее автоэксперт Сергей Радько заявил, что не все сотрудники ДПС могут проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, ведь для этого необходим сертифицированный алкометр.

По его словам, такие устройства есть, как правило, только у командира батальона или его заместителей. Поэтому обычные инспекторы норовят использовать какие-то примитивные алкотестеры, результаты которых по разным причинам не могут считаться объективными, объяснил Радько.

Если же инспектору кажется, что у водителя есть признаки наркотического опьянения, он должен направить его на медицинское освидетельствование, где тот сдаст кровь или мочу для анализа, рассказал эксперт.

