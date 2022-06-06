Автоэксперт заявил, что не все сотрудники ДПС могут проводить освидетельствование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не каждый сотрудник ДПС может провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, для этого ему необходим сертифицированный алкометр. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автомобильного адвоката движения "Свобода Выбора", правозащитника Сергея Радько.

По его словам, такие устройства есть, как правило, только у командира батальона или его заместителей.

"Если каждый раз дергать комбата, то за это инспектора, конечно, не похвалят, поэтому инспекторы норовят использовать какие-то примитивные алкотестеры, результаты которых по разным причинам не могут считаться объективными", – пояснил Радько.

Эксперт отметил, что инспектор может предложить подуть в алкометр лишь после составления протокола об отстранении гражданина от управления. После этой процедуры прибор должен выдать распечатку с результатами теста.

Адвокат отметил, что если инспектору кажется, что у водителя есть признаки наркотического опьянения, то он должен направить его на медицинское освидетельствование, где он сдаст кровь или мочу для анализа.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения были задержаны в столице в мае 2022 года. Уточняется, что 713 водителей задержали с установленным состоянием опьянения, от прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста. В ГИБДД уточнили, что также были задержаны 83 водителя, которые уже были лишены права управления за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность.

