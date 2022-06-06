Автоэксперт заявил, что не все сотрудники ДПС могут проводить освидетельствование

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Не каждый сотрудник ДПС может провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, для этого ему необходим сертифицированный алкометр. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автомобильного адвоката движения "Свобода Выбора", правозащитника Сергея Радько.
По его словам, такие устройства есть, как правило, только у командира батальона или его заместителей.
"Если каждый раз дергать комбата, то за это инспектора, конечно, не похвалят, поэтому инспекторы норовят использовать какие-то примитивные алкотестеры, результаты которых по разным причинам не могут считаться объективными", – пояснил Радько.
Эксперт отметил, что инспектор может предложить подуть в алкометр лишь после составления протокола об отстранении гражданина от управления. После этой процедуры прибор должен выдать распечатку с результатами теста.
Адвокат отметил, что если инспектору кажется, что у водителя есть признаки наркотического опьянения, то он должен направить его на медицинское освидетельствование, где он сдаст кровь или мочу для анализа.
Ранее сообщалось, что более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения были задержаны в столице в мае 2022 года. Уточняется, что 713 водителей задержали с установленным состоянием опьянения, от прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста. В ГИБДД уточнили, что также были задержаны 83 водителя, которые уже были лишены права управления за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: