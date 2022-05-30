В ГИБДД напомнили о штрафах за управление автомобилем без прав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ГИБДД напомнили, что водителям при управлении машины без прав грозит штраф. Об этом Госавтоинспекция Москвы написала в своем телеграм-канале.
"Напоминаем, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
За передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
"Более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из которых шесть ДТП – с участием водителей автомобилей каршеринга", – говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что основными нарушениями со стороны водителей без прав были несоблюдение дистанции и очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований сигналов светофора, а также нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Ранее сообщалось, что более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения были задержаны в столице в мае 2022 года. По данным ГИБДД Москвы, 713 водителей задержали с установленным состоянием опьянения, от прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста.
В ГИБДД уточнили, что также были задержаны 83 водителя, которые уже были лишены права управления за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность.
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