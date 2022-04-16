ГИБДД не станет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД

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Сотрудники ГИБДД не будут привлекать водителей к ответственности за малозначительные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России, передает ТАСС.

Отмечается, что основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на пресечении правонарушений, которые непосредственно способствуют совершению ДТП, в частности, на пьяном вождении.

В ведомстве напомнили, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого содержит признаки административного правонарушения, однако размер вреда и тяжесть наступивших последствий являются несущественными.

К таким нарушениям, в частности, отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых автомобилях, неисправность стеклоомывателей.

Ранее депутаты Госдумы предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП. В настоящее время за такое правонарушение водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

Парламентарии же предложили разграничить понятия "сокрытие" и "оставление" места ДТП. Законодатели считают, что "оставлением" необходимо называть ситуацию, когда водитель неумышленно покинул место аварии, при этом ущерб был незначительный.

