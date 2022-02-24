В РФ предложили привязать сумму штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, устанавливающую их размеры в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта. Соответствующее распоряжение парламентарий направил на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова. Документ имеется в распоряжении RT.

По словам Крупника, подобная инициатива связана с тем, что в зависимости от тяжести и укомплектованности автомобиля может меняться степень последствий в случае ДТП. Депутат полагает, что идея увеличения санкций за нарушение правил дорожного движения "объективно оправдана и направлена на защиту интересов, жизни и здоровья граждан".

Кроме того, дифференциация штрафов может "вразумить лихачей" на крупных автомобилях, уверенных в собственной неуязвимости.

Крупник отмечает, что примером внедрения подобной системы служит закон о налогах и сборах, предусматривающий для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов в год, размер налога на доходы физических лиц в 15%.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. Административная ответственность за повторное нарушение может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

