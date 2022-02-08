Минтранс и ГИБДД рассмотрят введение нового ГОСТа по безопасности пешеходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт разработал проект единого стандарта по безопасности пешеходов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По словам главного специалиста отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислава Елизарова, утверждение единого стандарта будет способствовать принятию решений по совершенствованию дорожной инфраструктуры. Документ планируют утвердить в 2022–2023 годах.

При подготовке стандартов исследователи изучили российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности пешеходов. Документом, в частности, предлагается приподнимать на 8 сантиметров над проезжей частью перекрестки, сокращать число полос для движения.

Стандарты также предполагают установку нормативов ограничения скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Например, внутри района скорость не должна превышать 20 километров в час, на улицах местного значения – 30 километров в час, на магистралях – 40 километров в час. Вблизи школ и детских садов предлагается устанавливать приподнятые на 7–15 сантиметров над проезжей частью пешеходные переходы.

Кроме того, документом вводится и ряд терминов. Например, "дивертор" (ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке) и "рефюж" (защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов).

Стандарты также предлагают ввести зигзагообразное движение автомобилей с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. В ГИБДД же рассказали, что для принятия таких решений необходимы мнения специалистов в области организации движения, научного сообщества и так далее. В Госавтоинспекции выступили против совмещенных с "лежачими полицейскими" приподнятых переходов, отметив, что автомобили с низким клиренсом не смогут проехать.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил новые меры по снижению риска аварий на дорогах. По мнению депутата, идея по лишению прав за ДТП начинающих водителей некорректна, поскольку аварии могут происходить не только из-за агрессивного вождения, но и из-за неподвластных человеку факторов.

