В РФ может появиться новое основание для лишения водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил лишать прав водителей-новичков за совершение ДТП три и более раза. Об этом сообщает РИА Новости.
Письмо с соответствующей идеей он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова. По мнению общественника, молодые и неопытные водители представляют особую опасность на дорогах.
"Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его права подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", – предложил Петров.
По его словам, многие, только сдав экзамены и получив права, начинают безответственно гонять и провоцировать аварии. Петров выразил сожаление, что в ПДД фактически не регламентируется статус молодого автолюбителя, хотя, по его мнению, на таких людях должна быть двойная ответственность за поведение на дорогах общего пользования.
В заключение он заметил, что предлагаемое им нововведение сможет стать дополнительным стимулом к спокойному и ответственному вождению, а также отсечет неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах.
Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов напомнил о штрафах для водителей из-за заснеженных номеров автомобилей. В то же время эксперт подчеркнул, что инспекторы ГИБДД часто относятся к этому с пониманием и ограничиваются замечанием.
Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости
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