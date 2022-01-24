Инспекторы ДПС будут проверять техсостояние авто при видимых неисправностях

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Сотрудники ДПС будут проверять техническое состояние автомобилей на дорогах лишь в случаях, когда видна техническая неисправность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимира Кузина.

Он рассказал, что сотрудник имеет право проверить транспортное средство, если водитель предъявляет диагностическую карту. Однако сделать это можно лишь в том случае, если техническая неисправность видна визуально, например, течет тормозная жидкость.

"Если же водитель предъявляет диагностическую карту и подобных внешних признаков не видно, инспектор не будет проверять авто", – добавил Кузин.

В случае, если предоставить диагностическую карту водитель не смог, инспектор должен проверить техническое состояние автомобиля с учетом тех возможностей, которые у него есть.

Кузин напомнил о передвижных лабораториях, позволяющих в полном объеме проверять техническое состояние транспортных средств.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного транспорта. Действие документа распространяется на физических лиц, владеющих легковыми автомобилями или мотоциклами.

Теперь проходить техосмотр придется только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины, а также в случае с мотоциклами старше четырех лет. Штрафовать же за отсутствие диагностической карты не будут.