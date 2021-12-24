Совфед одобрил закон об отмене техосмотра

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам.
Теперь проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Также процедура останется обязательной для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а также личного транспорта, применяемого в служебных целях.
При этом владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
До этого данный закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы. Вице-спикер парламента Сергей Неверов подчеркнул, что документ затронет более чем 50 миллионов владельцев авто и мотоциклов.
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: