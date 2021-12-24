Совфед одобрил закон об отмене техосмотра

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Теперь проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Также процедура останется обязательной для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а также личного транспорта, применяемого в служебных целях.

При этом владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

До этого данный закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы. Вице-спикер парламента Сергей Неверов подчеркнул, что документ затронет более чем 50 миллионов владельцев авто и мотоциклов.

