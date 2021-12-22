Автоэксперт считает, что отмена техосмотра избавит водителей от взяток

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Отмена обязательного техосмотра избавит водителей от взяток за уклонение от процедуры, считает председатель "Движения автомобилистов" России Виктор Похмелкин. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, теперь полис ОСАГО не будет завязан на техосмотре. Он отметил, что действующая система не освобождает частных автомобилистов от полной ответственности за техническое состояние машины.

"А техосмотр превращался в выкачивание денег либо напрямую, либо в виде взяток за уклонение от ТО. Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках", – подчеркнул Похмелкин.

Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Помимо этого, техосмотр все еще будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного транспорта, применяемого в служебных целях.

