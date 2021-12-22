Автоэксперт считает, что отмена техосмотра избавит водителей от взяток

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Отмена обязательного техосмотра избавит водителей от взяток за уклонение от процедуры, считает председатель "Движения автомобилистов" России Виктор Похмелкин. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, теперь полис ОСАГО не будет завязан на техосмотре. Он отметил, что действующая система не освобождает частных автомобилистов от полной ответственности за техническое состояние машины.
"А техосмотр превращался в выкачивание денег либо напрямую, либо в виде взяток за уклонение от ТО. Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках", – подчеркнул Похмелкин.
Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам.
Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Помимо этого, техосмотр все еще будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного транспорта, применяемого в служебных целях.
Госдума отменила обязательный техосмотр
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: