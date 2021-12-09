Дилеры заявили о самом остром за многие годы дефиците машин в РФ

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Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ожидает продолжения дефицита автомобилей в дилерских центрах в первом квартале 2022 года, пишет РИА Новости.

"На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению", – говорится в сообщении.

О нехватке автомобилей стало известно еще в августе прошлого года. Специалисты считают, что причиной может служить снижение объемов производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.

Как отмечают в Минпромторге, в следующем году проблемы с нехваткой электронных компонентов полностью не решатся, но ситуация может стабилизироваться.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России продажи новых авто в 2021 году снижаются с июля. За 11 месяцев было продано 1,4 миллиона машин. В аналитическом агентстве "Автостат" полагают, что цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России планируют минимизировать использование автомобилей с неэкологичными двигателями. Кабмин рассматривает этот вариант как "безальтернативный". Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу.