В России планируют ограничить использование неэкологичных авто – СМИ

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В России планируют минимизировать использование автомобилей с неэкологичными двигателями, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.
Отмечается, что кабмин рассматривает этот вариант как "безальтернативный". Авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу.
Один из сценариев предполагает поэтапное снижение на дорогах транспортных средств "низких экологических классов". Добиться этого планируется за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями.
Также, согласно документу, в планах правительства ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, установить шумозащитные экраны и внедрить цифровые методы контроля уровня шума.
Как подчеркивает издание, в стратегии упоминается организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа, стимулирование совместного использования транспортных средств и нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта.
В январе сообщалось, что Минэкономразвития рассматривает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичных автомобилей. Эта мера может помочь улучшить экологическую ситуацию в стране, а также снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспорта в атмосферу.
В материале говорится, что в ряде российских регионов эта практика уже существует. Теперь подобные льготы могут ввести на федеральном уровне.
Кроме того, предлагается предоставить льготы гражданам, которые покупают автомобили с объемом двигателя до одного литра, а также прорабатывается возможность стимулирования производителей экологичных машин.
В Минэкономразвития подчеркнули, что эти меры предлагается включить в разрабатываемый комплексный план по повышению энергоэффективности экономики страны. Предполагается, что эти меры помогут сократить потребление условного топлива на 11 миллионов тонн в год.
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