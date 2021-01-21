В России предложили отменить транспортный налог на экологичные авто

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Минэкономразвития рассматривает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичных автомобилей, сообщает газета "Известия".

Как рассказал представитель министерства, эта мера может помочь улучшить экологическую ситуацию в стране, а также снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспорта в атмосферу.

В материале говорится, что в ряде российских регионов эта практика уже существует. Теперь подобные льготы могут ввести на федеральном уровне.

Кроме того, предлагается предоставить льготы гражданам, которые покупают автомобили с объемом двигателя до одного литра, а также прорабатывается возможность стимулирования производителей экологичных машин.

В Минэкономразвития подчеркнули, что эти меры предлагается включить в разрабатываемый комплексный план по повышению энергоэффективности экономики страны. Предполагается, что эти меры помогут сократить потребление условного топлива на 11 миллионов тонн в год.

Ранее сообщалось, что в России запустили программу по переводу автомобилей с бензина на газ. Государство обеспечит автомобилистам меры поддержки в виде субсидирования из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования. Кроме этого, компания "Газпром" в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо" субсидирует еще 30 процентов. Владельцам автомобилей останется оплатить всего 10 процентов.

