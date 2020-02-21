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Общество

05:07

Транспортный налог на старые автомобили планируют повысить

общество транспорт авто экология

В России планируется повысить транспортный налог на старые автомобили. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что инициатива затронет коммерческий транспорт классом Евро-3 и ниже.

В этой связи замглавы Минпромторга Александр Морозов подтвердил, что предложение резкого увеличения транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", – сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Уточняется, что поручение по увеличению ключевых ставок транспортного налога для старых машин дало правительство РФ.

По предварительным оценкам Минпромторга, количество транспорта классом Евро-3 и ниже в России составляет более 3 миллионов автомобилей.

Ранее Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога. Комитет по бюджету и налогам указал на потенциальные финансовые проблемы регионов.

При этом в России могут быть введены новые льготы для электромобилей. Предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

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