Запретить эксплуатацию старых машин предложили в Госдуме

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств.
Соответствующая инициатива направлена в Минтранс и Минпромторг, пишет газета "Коммерсант". При этом не уточняется, о каких машинах идет речь (частных или коммерческих), а также какие санкции будут применяться против владельцев старых машин.
Производители автомобилей, по данным издания, поддержали предложение депутатов. В Минпромторге заявили, что старые автомобили нужно выводить из эксплуатации путем "стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого" транспорта.
До этого в Госдуме выступили за освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога на шесть лет. По мнению авторов проекта, это будет стимулировать развитие рынка электромобилей и поспособствует совершенствованию соответствующей инфраструктуры.
Сергей Собянин ранее рассказал, что объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.