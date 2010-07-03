Запретить эксплуатацию старых машин предложили в Госдуме

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Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств.

Соответствующая инициатива направлена в Минтранс и Минпромторг, пишет газета "Коммерсант". При этом не уточняется, о каких машинах идет речь (частных или коммерческих), а также какие санкции будут применяться против владельцев старых машин.

Производители автомобилей, по данным издания, поддержали предложение депутатов. В Минпромторге заявили, что старые автомобили нужно выводить из эксплуатации путем "стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого" транспорта.

До этого в Госдуме выступили за освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога на шесть лет. По мнению авторов проекта, это будет стимулировать развитие рынка электромобилей и поспособствует совершенствованию соответствующей инфраструктуры.

Сергей Собянин ранее рассказал, что объем вредных выбросов в атмосферу в Москве за последние годы удалось сократить более чем в два раза. К такому результату привела транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки.