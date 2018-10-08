Ни капли бензина: эксперты – о развитии электротранспорта в Москве и в мире

В Москве, как и в других городах мира, электрического транспорта с каждым годом становится все больше. Постепенно обычные автобусы и автомобили вытесняются трамваями, электробусами и электрокарами. О том, как развивается электрический транспорт в Москве и за рубежом, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Троллейбусы

Согласно данным Международного союза общественного транспорта, европейские страны постепенно отказывается от троллейбусов. Пик популярности этого вида транспорта в Германии и Франции пришелся на 1950-1960 годы.

"В настоящее время троллейбусные маршруты сохранились в качестве исторических раритетов в считанном количестве городов. Троллейбусы уступили место автобусам высших экологических классов, а в последние годы – еще и электробусам", – пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики "Высшей школы экономики" Михаил Блинкин.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Трамваи и электробусы

В то же время, согласно данным Международного союза общественного транспорта, в городах Европы продолжает развиваться трамвайный транспорт – пик приходится как раз на 2018 год. Сейчас трамвайное движение есть в 53 городах Германии и 22 городах Франции.

Руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра"Пробок.нет" Александр Чекмарев пояснил, что трамвай обладает очень высокой провозной способностью, поэтому является востребованным и правильным решением транспортных проблем в городах.

"Москва в этом плане не исключение: город старается развивать трамвай как экологичный вид транспорта, как вид транспорта с высокой провозной способностью. Развитие трамваев и электробусов – это перспективные технологии, с которыми город должен продолжать работать", – добавил он.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

По словам Михаила Блинкина, Москва идет по пути развития европейских городов в части электрического общественного транспорта.

"Трамвай в тех же странах продолжает успешно развиваться: количество "трамвайных" городов достигло в 2018 году своего максимума за последние 100 лет, имея отчетливую тенденцию к дальнейшему росту", – пояснил эксперт.

Сегодня в Москве работают 203 трамвая "Витязь-М". До конца года на городские маршруты выйдут 100 электробусов, а до 2021 года город будет закупать по 300 электробусов и 100 трамваев ежегодно. После 2021 года Москва вообще откажется от закупки дизельных автобусов. Таким образом, столица полностью перейдет на электротранспорт в 2030 году.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Электромобили

Сейчас в России зарегистрировано всего 1,8 тысячи электромобилей, большинство из которых ездит по Москве и Подмосковью. В основном это автомобили Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, Tesla и Lada Ellada. Однако с большой долей вероятности автомобилей на электрической тяге будет все больше, в том числе и потому, что власти предоставляют их владельцам некоторые преимущества по сравнению с "жидкотопливными" автолюбителями.

Например, в Москве владельцы электрокаров могут абсолютно бесплатно парковаться по всему городу, также для них есть специальные парковки с зарядками. Кроме того, электромобили недавно появились в городском сервисе каршеринга. А в Госдуме предложили освободить владельцев электрокаров от транспортного налога на шесть лет, производителям же "зеленых" автомобилей планируют дать различные льготы по кредитам, лизингу и страхованию.