Электрический опыт: как электробусы возят пассажиров в России и за границей

С 1 сентября на улицы Москвы выходят первые электробусы, они будут ходить по маршруту №73 от 6-го района Бибирева до ВДНХ. А к концу года автобусы на электротяге пополнят маршруты № т7, 34к, 36, 42, 73, 76, 80 и 83. Все они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, оборудованы спутниковой навигацией и точками зарядки мобильных устройств. О том, как электробусы эксплуатировали в России и в остальном мире, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

История

Первый электрический автобус изготовили в Лондоне в 1886 году. Он мог ездить со средней скоростью 11,2 километра в час, а в 1907 году было открыто регулярное движение автобусов с электроприводом на маршруте между Victoria Station и Liverpool Street. Электрические батареи позволяли проходить без подзарядки до 40 миль, что было достаточно для четырех рейсов между конечными остановками. После утренней смены электробус отправлялся в гараж, где механики меняли разряженные батареи на новые.

Чистые и тихие электробусы были популярны у туристов и жителей Лондона. На пике своего успеха, в конце 1908 года, по Англии курсировали около 20 электробусов. Вскоре после этого был открыт дополнительный маршрут до Килберна. Но в 1910 году компания, обслуживающая электробусы, разорилась, а подвижной состав был продан или разобран на запчасти.

Великобритания

Фото: AP/Matt Dunham

Сейчас в Лондоне перевозят пассажиров 96 аккумуляторных электробусов, десять водородных и три гибрида с последовательной схемой. В 2016 году в столице Великобритании заработал самый большой парк электробусов в Старом Свете. Он состоит из 51 одноэтажного автобуса длиной 12 метров. Машины ездят на двух маршрутах оператора – №507 и 521 – в самом центре города, где общественным транспортом ежедневно пользуются до семи миллионов человек.

Финляндия

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В нескольких городах Финляндии по улицам ездят низкопольные электробусы Linkker. В Хельсинки работают больше десятка таких автобусов с возможностью быстрой зарядки, в Эспоо – во втором по величине городе в Финляндии, с населением 270 тысяч человек – электробус работает с января 2016 года на маршруте длиной девять с половиной километра.

Их ежедневный пробег – от 160 до 240 километров. Зарядка проводится на одной станции в течение пяти минут через пантограф на крыше, а вот в ночное время возможен и традиционный способ подпитки электричеством. Автобус Linkker можно также увидеть и на улицах шестого по величине города Финляндии – Турку, с населением 185 тысяч человек.

Сегодня таких машин в четырех городах страны насчитывается уже около 200 штук, проезд в них стоит столько же, сколько и в обычных дизельных автобусах. За два года они перевезли уже почти восемь миллионов пассажиров.

Китай

Фото: AP/Reed Saxon

Самый большой парк электробусов перевозит пассажиров в поднебесной. Наиболее востребованный в Китае электробус сегодня – BYD K7. Восьмиметровый, 23-местный, оснащенный мотор-колесами собственной разработки и аккумуляторными батареями типа LiFePO4. Эти аккумуляторы обеспечивают запас хода на одном заряде до 240 километров.

Одним из первых городов, где все автобусы перевели на электрическую тягу, стал китайский Шэньчжэнь – там по улицам передвигаются более 16 тысяч городских электробусов. Для них в городе построили 510 стандартных зарядных станций и около восьми тысяч зарядных мини-установок. Всего же в Китае насчитывается более 200 тысяч электробусов, которые перевозят пассажиров в десятках городах поднебесной: Гуанчжоу, Гонконг, Шэньчжэнь, Дунгуань, Фошань, Чжуншань, Цзянмэнь, Чжухай, Хуэйчжоу, Чжаоцин и Макао и других.

Россия

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Первый электробус начали тестировать в Москве еще весной 2015 года. "ЛиАЗ-6274" был создан на базе низкопольного автобуса "ЛиАЗ-5292" и проходил на одной зарядке 220-280 километров. Испытания проводились с имитацией полной загрузки салона. Но тогда на лиазовском электробусе не остановили выбор: машина не справилась с нагрузками. Кроме того, на тот момент в столице не было инфраструктуры для постоянной зарядки машины.

Также город уже тестировал троллейбус с дизель-генератором, так называемый дуобус. В июле 2016 года он вышел на маршрут "Б" на Садовом кольце. В августе 2016 года "Мосгортранс" начал тестировать электробус российского производства "КамАЗ-6282". Для движения он использовал энергию от аккумуляторов. Электробус вывели на маршрут "Т2", который проходит от "Фили" до станции метро "Александровский сад". Его испытывали в течение двух месяцев.

"Москва в цифрах": электробусы

В феврале 2017 года начались испытания еще одного электробуса – "ЛиАЗ-6274", но уже второго поколения. Электрический автобус начал курсировать по маршруту "М2" (метро "Фили" – метро "Китай-город"), связывающему западные районы с пересадочным узлом на Славянской площади. В апреле 2017 года столичные власти принялись тестировать финский образец. Около двух месяцев по улицам ездил электробус компании Helsingin Seudun Liikenne с низким уровнем пола, оснащенный системой климат-контроля и способный вместить до 77 пассажиров.

Самый "свежий" электробус вышел на улицы Москвы в июле 2017 года. Машина китайской компании Yutong вмещала до 73 пассажиров и была оборудована 36 сиденьями. В салоне у него так же был климат-контроль, система видеонаблюдения и цифровые экраны с информацией о маршруте. Но в итоге аукционы на поставку электробусов выиграли КамАЗ и ГАЗ – каждая из компаний выпустит по 100 самых современных автобусов на электрической тяге. Всего же до 2020 года столица закупит 900 электробусов.

Подобные тестирования также проводили в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Новосибирске и других российских городах.