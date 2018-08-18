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Электробусы планируют запустить на ВДНХ 1 сентября. Сперва новый вид наземного транспорта покажут все желающим, а во второй половине дня они выйдут на маршруты, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы покажем их всем желающим, расскажем об их технических характеристиках. А со второй половины дня они выйдут на маршруты, будут запущены как обычный городской транспорт", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что проезд на электробусах будет бесплатным первый месяц.