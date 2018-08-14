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Москва 24

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Мэр Москвы

14 августа, 15:27

Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах в течение месяца

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С сентября на городские маршруты выйдут электробусы, проезд на которых будет бесплатным первый месяц. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Первые электробусы должны выйти на городские маршруты 3 сентября. Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд на них будет бесплатным", – отметил мэр.

По его словам, до 2020 года столица закупит 900 электробусов, а еще через год перестанет брать дизельные автобусы.

Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов сообщал, что к 2030 году столичный общественный транспорт полностью поменяет свой облик. По его словам, в Москве будут курсировать только электробусы, а бензиновый транспорт исчезнет с улиц.

Когда автобусы заменят электробусами

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