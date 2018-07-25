Москва полностью перейдет на электробусы в 2030 году

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Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что к 2030 году столичный общественный транспорт полностью поменяет свой облик. По его словам, в Москве будут курсировать только электробусы, а бензиновый транспорт исчезнет с улиц, передает "Российская газета".

"Правительство Москвы заявило, что планирует отказаться от закупок автобусов на горючем топливе и постепенно переходить на электробусы. За два года планируется приобрести 900 таких машин. А в 2030 году автобусный парк столицы полностью станет электрическим, – отметил Ликсутов.

Автобусы на электротяге будут иметь системы климат-контроля и видеонаблюдения. Помимо этого, их оснастят спутниковой навигацией и точками для подзарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что первые электробусы в Москве появятся на столичных улицах в сентябре, а до конца 2018 года не менее сотни электробусов выйдут на линию на 73 маршрутах, которые используют более 500 тысяч пассажиров в месяц.