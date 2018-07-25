Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Первые электробусы в Москве выйдут на линию в сентябре 2018 года, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Рассчитываем, что в сентябре электробусы выйдут на первые маршруты", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что автобусы на электротяге оснастят системами климат-контроля и видеонаблюдения. Они также будут оборудованы спутниковой навигацией и точками зарядки мобильных устройств.
Кроме того, отмечалось, что первые 100 электробусов поставят в столицу до конца года. Их предоставят несколько производителей. Сначала электробусы запустят на маршруте №73, которым пользуются более 500 тысяч человек в месяц.
Согласно данным Мосгортранса, к 1 сентября на улицах города начнут курсировать 30 электробусов. 30 машин прибудут в столицу в ноябре, и еще 40 – в декабре. Помимо этого, в город поставят 62 зарядных станций для нового транспорта.
"Москва в цифрах": электробусы
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