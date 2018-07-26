Владельцы электромобилей не смогут использовать зарядки для электробусов в Москве

26 июля, 14:41
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Владельцы частных электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов. Об этом сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, выступая на заседании международного экспертного совета.
Он пояснил, что зарядка для электробусов технически не приспособлена для обычных электрических автомобилей. "Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником", – цитирует Пронина Агентство "Москва". Замглавы департамента пояснил, что электробус будет подсоединяться к такой зарядке через специальное устройство.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые столичные электробусы выйдут на линию уже в сентябре, а к 2030 году Москва полностью перейдет на автобусы на электротяге. По словам заммэра, все электробусы оснастят системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также спутниковой навигацией и точками для подзарядки мобильных устройств.
"Москва в цифрах": электробусы
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