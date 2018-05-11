В Госдуме предложили освободить электрокары от транспортного налога

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В Госдуме предложили освободить владельцев электрокаров от транспортного налога на 6 лет. Соответствующее предложение внесла на рассмотрение группа депутатов от фракции ЛДПР.

Согласно документу, размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента, от уплаты налога электромобили предлагается освободить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

По мнению авторов проекта, это позволит стимулировать развитие рынка электромобилей, а также будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры.

Рассмотреть возможность введения налоговых льгот для компаний, использующих электромобили, в 2016 году предлагали в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

В России стараются поддерживать развитие электротранспорта. В 2011 году в Москве была разработана программа бесплатной сети зарядных станций проекта МОЭСК-EV. Согласно постановлению правительства, зарядные устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг.