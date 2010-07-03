Транспортный налог предложили отменить

Фото: depositphotos/wastesoul

В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

"Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается", – сказал Катасонов.

Ранее сообщалось, что Счетная палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к машинам в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от их стоимости.

В начале марта 2019 года Минпромторг опубликовал список машин, которые подпадают под налог на роскошь. Их владельцы должны платить налог с учетом повышающего коэффициента. В частности, для машин стоимостью три–пять миллионов рублей не старше 1 года этот коэффициент равен 1,5. Для машин возрастом один–два года он умножается на 1,3, а возрастом в 2–3 года – на 1,1.

Кроме того, владельцам машин стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей возрастом до пяти лет придется заплатить двойной налог. А за элитные модели стоимостью 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет предусмотрен тройной налог.

В перечень Минпромторга попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti. Всего в списке фигурируют 1193 модели. Ранее их было 1040.