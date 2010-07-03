Опубликован список подпадающих под "налог на роскошь" машин

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Автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей включены в список транспортных средств, владельцы которых должны платить налог с учетом повышающего коэффициента. Решение принял Минпромторг.

Теперь для машин за 3–5 миллиона рублей не старше 1 года предусмотрен коэффициент 1,5. Для машин возрастом в 1–2 года он умножается на 1,3, а возрастом в 2–3 года – на 1,1.

Владельцам машин стоимостью 5–10 миллионов рублей возрастом до 5 лет придется заплатить двойной налог. За модели по цене 10–15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет предусмотрен тройной налог.

В перечень попали люксовые модели Audi, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Infiniti и другие марки. Всего в списке фигурируют 1193 модели. До этого было 1040.

Ранее в Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и стоимостью менее миллиона рублей. По мнению авторов инициативы, облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния.

Также депутаты предлагали ввести льготы для владельцев легкового электротранспорта. Как полагает глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, это будет способствовать увеличению количества такого вида транспорта.

Накануне французский производитель люксовых спортивных авто Bugatti представил гиперкар La Voiture Noire ("черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире.

Выпуск гиперкара приурочен к 110-й годовщине компании. Машина изготовлена в единственном экземпляре, ее стоимость составляет 11 миллионов евро.